«Бешикташ» сделал предложение вингеру «Арсенала»

Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе может сменить Английскую премьер-лигу на турецкую Суперлигу, где заинтересованность в его услугах проявляет «Бешикташ».

По сообщениям журналиста Фабриса Хоукинса, стамбульский клуб провел переговоры с агентами игрока. «Бешикташ» готов заключить с Пепе трехлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что «канониры» приобрели Николя у «Лилля» в 2019 году за 80 миллионов евро. В минувшем сезоне атакующий полузащитник выступал на правах аренды за «Ниццу». Пепе принял участие в 28 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и одну голевую передачу.