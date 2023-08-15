«Бавария» нацелилась на игрока «Манчестер Сити»

Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает подыскивать нового голкипера, который заменит в рамке ворот травмированного Мануэля Нойера.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий гранд обратил внимание на английский трансферный рынок. В поле зрения чемпиона Германии попал вратарь Штефан Ортега, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». «Бавария» уже вступила в переговоры с представителями игрока.

При этом главный тренер «горожан» Хосеп Гардиола выступает против ухода Ортеги. Окончательное решение остается за голкипером.

В сезоне-2022/2023 Штефан провел 14 матчей за «Сити», в которых пропустил семь мячей.