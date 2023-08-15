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«Арсенал» может подписать Канселу в случае ухода Тирни

15 Августа 2023 • 09:30 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может продолжить карьеру в «Арсенале». Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, лондонский клуб может подписать 29-летнего португальца, если команду покинет Киран Тирни, интерес к которому проявляет «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что Канселу близок к переходу в «Барселону».

Напомним, вторую часть прошлого сезона Канселу провёл на правах аренды в «Баварии». Защитник принял участие в 15 матчах Бундеслиги, забив один гол и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Киран Тирни Жоау Канселу
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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