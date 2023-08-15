Фергюсон оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс Фергюсон высказался о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Специалист отметил, что наставник «красных дьяволов» привёл нужных себе игроков, а это очень важно, и если ему получится быстро привести нападающего, то получится хорошая команда.

«Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберёт форму», – заявил Фергюсон в разговоре с Manchester Evening News.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице, тем самым гарантировав себе место в групповом этапе Лиге чемпионов.