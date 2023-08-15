Саттон: «Кейн будет очень жалеть, что не перешёл в «Манчестер Сити»

Экс-форвард лондонского «Челси» Крис Саттон высказался о переезде нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию».

«Кейн будет очень жалеть, что не перешел в «Ман Сити». Это будет самое большое сожаление в его карьере. Однако это уже в прошлом. Он хотел выигрывать трофеи и оказался в «Баварии». С этим клубом у Гарри есть все шансы добиться большого успеха», - передает слова Саттона таблоид Daily Mail.

Несколько дней назад было объявлено о переходе Кейна в мюнхенский гранд. Сумма трансфера составила более 100 миллионов евро. 30-летний англичанин заключил с «Баварией» четырехлетнее трудовое соглашение.