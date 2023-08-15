«Ливерпуль» заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Орельена Чуамени, об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, английский клуб давно следит за французом, но мадридцы не намерены отпускать его, так как считают одним из ключевых игроков.

Контракт 23-летнего футболиста с «королевским» клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 86 миллионов евро.

Чуамени дебютировал за национальную сборную Франции осенью 2021 года и с тех пор принял участие в 25 играх, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами.