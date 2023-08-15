«Милан» выбирает нового нападающего из двух кандидатов

В сфере интересов «Милана» находятся два нападающих, об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport. «Россонери» рассматривают кандидатуры новых форвардов на случай ухода Лоренцо Коломбо.

По данным источника, миланский гранд проявляет заинтересованность в услугах форварда «Челси» Армандо Брои и нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Итальянский гранд рассчитывает арендовать одного из этих игроков.

В минувшем сезоне Броя провел 18 поединков за «пенсионеров», в которых записал на свой счет один забитый мяч. В свою очередь Экитике принял участие в 32 матчах «ПСЖ», забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.