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Гари Невилл высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на чемпионство

15 Августа 2023 • 08:15 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах «красных дьяволов» на победу в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Есть те, кто говорят, что «МЮ» должен бороться за чемпионство. Однако, глядя на то, как серьезно усилился «Арсенал», а также как показал себя «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, нельзя так резко говорить о шансах «Юнайтед» в борьбе за золотые медали», - передает слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что в летнее трансферное окно «МЮ» подписал Мэйсона Маунта, Андре Онану и Расмуса Хёйлунна.

Команда Эрика тен Хага стартовала в Премьер-лиге победой над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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