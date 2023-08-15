«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ

В рамках стартового тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» отпраздновал минимальную победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0. Благодаря этому результату «красно-белые» установили рекорд турнира.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Дейв Стетмен, манкунианцы одержали победу в первом туре АПЛ в 21-й раз. Ранее ни одному клубу не удавалось это сделать. Единственный гол во вчерашнем поединке забил защитник Рафаэль Варан.

В следующем поединке Английской премьер-лиги «красные дьяволы» встретятся с лондонским «Тоттенхэмом». Матч состоится в субботу, 19 августа.