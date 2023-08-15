Атакующий полузащитник турецкого «Галатасарая» Николо Дзаньоло ближайший сезон проведёт в «Астон Вилле», об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб заплатит за аренду игрока четыре миллиона евро, так будет опция выкупа в размере 22 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован питерский «Зенит», который готов платить ему девять миллионов евро за один сезон.

Дзаньоло ранее также выступал за миланский «Интер». На его счету 13 игр за основную сборную Италии, в которых он смог отметиться двумя забитыми мячами.