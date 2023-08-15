Мудрик - о критике: «Будем ждать, когда Невилл переобуется»

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик высказался относительно критики в свой адрес от экс-защитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла.

«Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ты сегодня играешь хорошо - он говорит одно, играешь завтра плохо - он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое», - приводит слова Михаила телеграм-канал «Бомбардир».

Мудрик пополнил ряды «Челси» в зимнее трансферное окно, он был куплен у «Шахтёра» за 70 миллионов евро. С украинским футболистом подписан долгосрочный контракт.

В сезоне-2022/2023 Михаил сыграл 15 матчей в АПЛ, в которых сделал две результативные передачи.