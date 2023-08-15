«Вест Хэм» готов отказаться от Магуайра

Переход центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в лондонский «Вест Хэм» может сорваться. Об этом рапортуют журналисты издания The Telegraph.

Согласно данным источника, «молотобойцы» сомневаются в удачном завершении сделки. В связи с этим лондонский клуб начал подыскивать альтернативу Магуайру.

Напомним, что Гарри перешел в «МЮ» из «Лестера» за 87 миллионов евро и долгое время оставался самым дорогим защитником мира. Недавно его рекорд побил Йошко Гвардиол, перешедший в «Манчестер Сити». Срок действующего трудового соглашения между Магуайром и «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года.