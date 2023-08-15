Зинченко: «Мудрик может стать игроком мирового уровня»

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко высказался о соотечественнике Михаиле Мудрике, выступающем за «Челси».

«У Мудрик огромный потенциал. Он обладает невероятными качествами, которые еще может развивать. У него есть все, чтобы стать футболистом мирового уровня», - приводятся слова Александра в телеграм-канале «Бомбардир»

Мудрик присоединился к «Челси» в январе текущего года, перейдя из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Трудовое соглашение 22-летнего украинца с лондонским топ-клубом рассчитано до конца июня 2031 года.

В прошлом сезоне Михаил провел 15 матчей в АПЛ и сделал два ассиста.