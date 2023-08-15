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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мудрик отреагировал на трансфер Кайседо в «Челси»

15 Августа 2023 • 07:29 Комментировать

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал переход полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

«Брат, добро пожаловать», - оставил сообщение Мудрик в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что трансфер Кайседо стал самым дорогим в истории Английской премьер-лиги. Сумма сделки составила 133 миллиона евро. Трудовое соглашение 21-летнего эквадорца рассчитано до конца июня 2031 года.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Мойсес провел 37 поединков за «Брайтон», в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. В его пассиве десять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик Мойсес Кайседо
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