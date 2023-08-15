Кунья: «Разочарование - вот подходящее слово»

«Вулверхэмптон» очень хотел начать сезон с заработанных очков, «волки» отчаянно сражались с «Манчестер Юнайтед», но проиграли матч. Защитник «Вулерхэмптона» Матеус Кунья прокомментировал итоги игры, он не стал отрицать, что испытывает чувство разочарования результатом.

- Разочарование - вот слово. Мы много работали. Мы должны продолжать эту работу. Искать новые идеи, но не отказываться от старых. Жаль, что результат получился таким. Премьер-лига - лучший чемпионат в мире. Мы просто должны были забить сегодня, - цитирует слова защитника «Вулверхэмптона» BBC Sport.