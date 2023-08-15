​Бруну Фернандеш: «Проявили победный дух»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал начало новой кампании своего клуба, который сумел вырвать победу у «Вулверхэмптона». Португальский футболист считает, что его одноклубники проявили волю к победе и сильный командный дух.

- Было важно начать с победы и трех очков. Мы проявили волю к победе, хотя выступление было не лучшим. Мы старались. Важно, что смогли забить хотя бы один гол, - цитирует слова капитана английского клуба BBC Sport.

Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» предстоит матч в Лондоне - против местного «Тоттенхэма».