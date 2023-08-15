Варан: «Сложная игра против хорошего соперника»

С победы начал «Манчестер Юнайтед» свою очередную кампанию в английском чемпионате, команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага обыграла «Вулверхэмптон». Своим мнением о матче поделился французский защитник Рафаэль Варан. Он похвалил «волков».

- Это была непростая игра против хорошей команды. Приятно так начать сезон, три очка, сухие ворота. У нас хороший командный дух, но нам надо быт еще агрессивнее. Лучше контролировать мяч и играть спокойнее, - цитирует слова Варана BBC Sport.

Во втором туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть на выезде с «Тоттенхэмом».