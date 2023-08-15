Онана - пятый африканский голкипер в АПЛ

Камерунский голкипер Андре Онана дебютировал в английской Премьер-лиге, его команда обыграла с минимальным счетом «Вулверхэмптон». Как оказалось, Онана стал всего лишь пятым голкипером из Африки в английской Премьер-лиге (любопытно, сколько таковых было во французском чемпионате Лиги 1?!) - чемпионате, который официально стартовал в 1992 году.

Предыдущие четверо - это одиозный Брюс Гробелаар из Зимбабве, Ричард Кингсон из Ганы, Карл Икеме из Нигерии, и, наконец, Эдоард Менди из Сенегала.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» предстоит матч с лондонским «Тоттенхэмом».