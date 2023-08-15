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Тренер «Вулверхэмптона» посетовал на не назначенный пенальти

15 Августа 2023 • 01:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Вулверхэмптон
окончен

«Вулверхэмптон» не удержал ничейный счет в матче с «Манчестер Юнайтед», команда Гари О'Нила пропустила, но сам наставник считает, что арбитр обделил его команду, не назначив пенальти.

- Я уверен, что там был пенальти, их вратарь чуть не снес нашему игроку голову. Я думал, что арбитр бежит посмотреть повтор, а он показал мне карточку. А должен был показать ее Онана. Я понимаю, что арбитрам неохота менять свои решения, но не согласен с такими вещами, - цитирует слова наставника «Вулверхэмптона» BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» примет дома «Брайтон». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Гари О'Нил
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