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Тен Хаг: «Теряли мяч, но три очка всё-таки взяли»

15 Августа 2023 • 01:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Вулверхэмптон
окончен

«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон английской Премьер-лиги с победы, хотя и несколько вымученной - команда Эрика тен Хага забила победный гол под занавес игры. Нидерландский специалист прокомментировал события игры, он посетовал на то, что игроки слишком часто теряли мяч, но все же доволен тремя очками, ведь в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» потерпел да поражения кряду на старте сезона.

- Я думаю, мы справились с тактикой соперника, сухие ворота подтверждают это. Мы сыграли организованно, но слишком легко теряли мяч. Все же, три очка взяты, это главное, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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