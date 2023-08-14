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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан вырывал победу, Онана тащил сзади: «Манчестер Юнайтед» отмучился дома с «Вулверхэмптоном»

14 Августа 2023 • 23:59 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
1:0
Вулверхэмптон
окончен

«Манчестер Юнайтед» в первом туре Английской премьер-лиги встречался в родных стенах с «Вулверхэмптоном».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:0Вулверхэмптон
(1:0) Варан Рафаэль76'  
Онана АндреУан-Биссака АаронВаран РафаэльМартинес Лисандро  17' 46' (Линделоф Виктор ( 46') Шоу Люк  45'Каземиро КарлосМаунт Мэйсон 68' (Санчо Джедон ( 68') Антони 77' (Пельистри Факундо ( 77') Фернандеш БрунуГарначо Алехандро 68' (Эриксен Кристиан ( 68') Рэшфорд Маркус 88' (Мактоминай Скотт ( 88')
Запасные: Марсьяль АнтониМагуайр ГарриДалот ДиогуХендерсон Дин
Са ЖозеСемеду НелсонДоусон КрэйгКилман МаксАит-Нури Раян  35' 77' (Буэно Уго ( 77') Нету Педру  69'Гомес Жоао 88' (Калайджич Саша ( 88') Лемина Марио  27'Луис Матеус IIСарабия Пабло 63' (Хи-Чан Хван ( 63') Кунья Матеус 77' (Силва Фабио ( 77')
Запасные: Гомеш ТотиТраоре БубакарДоэрти МэттБентли ДаниелХодж Джозеф
14 августа. Стадион "Олд Траффорд".

По словам Эрика тен Хага, «Ман Юнайтед» в прошлом сезоне заложил фундамент, а теперь пришла пора сделать следующий шаг и двигаться выше. Видимо, он имел в виду, что надо занимать как минимум второе место в Премьер-лиге, поскольку в прошлом сезоне «МЮ» финишировал на третьем. А также выиграть Кубок Англии. И ещё более-менее удачно выступить в Лиге чемпионов. Начинать новый сезон манкунианцам выпало домашним матчем против проблемного «Вулверхэмптона».

Сэр Алекс Фергюсон перед игрой давал интервью на кромке поля и выразил удовлетворение приобретениями «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. По словам мэтра британского тренерского цеха, важно, что в выборе новых игроков принимал участие тен Хаг. Двое из них попали в стартовый состав против «волков» – Онана и Маунт. А вот Хёйлунн не готов выходить сразу. Что касается Хендерсона и Марсьяля, то они после травм оказались на скамейке запасных. Тем более что Хендерсона, понятно, затмевает Онана.

В первые минут пятнадцать ничего интересного на поле не происходило, хозяева действовали весьма пассивно. Потом они стали подлавливать соперника на потерях мяча, однако сами запинались, подходя к чужой штрафной площади. На 26-й минуте уже «волки» провели острую контратаку. Кунья со своей половины поля убежал от подкатившегося Каземиро и Лисандро Мартинеса и отдал левее Сарабии. Тот пробил в дальний угол, мяч прокатился рядом со штангой, и был заработан гостями корнер.

По истечении получаса игры Кунья собственной персоной оказался на ударной позиции в зоне правого инсайда, и это был вполне себе голевой момент. Матеуш ударил низом чуть мимо противоположного угла, здесь обошлось уже без углового. Статистика ударов по воротам (в створ) приняла вид 2(1) – 5(0). Нетрудно предположить, что тен Хаг и болельщики «красных дьяволов» были недовольны такой статистикой.

Поэтому принялись хозяева улучшать свои показатели в атаке. Шоу пробил с разворота с короткого расстояния, мяч отразил Са, а дальше Гарначо сфолил на Луисе Матеусе при попытке добивания. Вскоре Уан-Биссака навесил справа, а Рэшфорд головой ткнул мяч в руку Семеду, которую тот стремился прижать к телу, но не успел сделать это до конца. Впрочем, до назначения пенальти дело здесь не дошло.

Действительно «красные дьяволы» добавили обороты в концовке первого тайма. Гарначо мог забить так называемый гол в раздевалку, но с левого полуфланга сильно отправил мяч мимо правой девятки. Антони включался с противоположной стороны, старался помогать своей команде. В компенсированное время перед наступлением перерыва он перехватил мяч в глубине и покатил его вперёд Рэшфорду, чей удар заблокировал Килман.

На второй тайм «Вулверхэмптон» вышел также без дрожи в коленках. Достаточно быстро пришлось вступать в игру Онане, который опередил Нету, готовившегося пробивать с острого угла после паса Куньи. На 49-й минуте Сарабия с правой стороны покатил к дальней штанге, и возник момент истины для «Манчестер Юнайтед». Мяч дошёл до Куньи, который послал его на свидание с ближней стойкой ворот гостей.

«Красные дьяволы» ответили нереализованным моментом на 53-й минуте. Антони открывался по правому полуфлангу и с острого угла перебрасывал вратаря, однако перед ленточкой вовремя обозначился Доусон, головой выбивший мяч за лицевую. Игра пошла довольно интересная, на встречных курсах. Через пару минут Кунья беспрепятственно по центру убежал к чужой штрафной площади и пробил низом в правый угол – хозяев выручил Онана.

По игре складывалось такое впечатление, что «Вулверхэмптон» является равной «МЮ» командой. Но разница в классе всё же сыграла решающую роль. Приличное число моментов создали «волки», чтобы реализовать хотя бы один из них. Чего было Нету не пробить острее после выката Чи-Хана? Однако Педру пробил прямо в руки Онаны. Зато манкунианцы на 76-й минуте довели свою атаку до верного. Бруну Фернандеш закинул на правый полуфланг, Уан-Биссака сделал поперечный навес, и Варан головой вколотил мяч в сетку (1:0).

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Казалось бы, теперь уж «Ман Юнайтед» может сыграть поосторожней, но никакой монолитности в обороне у команды тен Хага не было. Полевые игроки хозяев должны благодарить Онану за два сэйва после опасных попыток Фабиу Силвы. В компенсированное время под тревожный удар Чи-Хана успел подставить ногу Уан-Биссака. «Волки» устроили настоящий финальный штурм, в котором не преуспели.

Хозяева в конце добавленного времени повисли на грани во время видеопросмотра, и повезло им, что не усмотрела судейская бригада фола со стороны Онаны, приобнявшего в своей штрафной Калайджича, готовившегося пробивать верхом. Очень нелёгкая минимальная победа досталась «красным дьяволам», которым нужно делать свою игру более основательной, если они рассчитывают на завоевание медалей в новом сезоне Английской премьер-лиги. Иначе их ждёт множество всяких неприятных сюрпризов.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Element-22
15 Августа 2023 в 01:19
физически волки нас просто изнасиловали, конечно. повезло, что 3 очка хапнули. GGMU!!!
Zed2891
15 Августа 2023 в 00:41
Ну Манчестер, конечно говнецо по первому туру. И при наличии ВАРа, как можно не ставить пеналь, когда вратарь двумя руками, е...башит по башке, все мы знаем конечно, кто такой Говард Уэбб, но не до такой же степени. Да и по физухе волки Манчестер перебегали.
Пока только Сити реальный претендент, посмотрим в след туре Сити-Ньюкасл.
redwhite1959
15 Августа 2023 в 00:10
Равная игра с обоюдными шансами. Всех, кого заменил Тен Хааг, в сегодняшней игре МЮ разочаровали - особенно Мартинес и Гарначо ( вышедшие вместо них Линделёф и Санчо показали себя в игре намного эффективнее ). Особо отметить в МЮ некого кроме вратаря - благодаря во многом ему хозяева одержали победу. Хотя в добавленное время - ИМХО - Онана ошибся, но судья пеналь не поставил. Волки" в очередной раз доказали, что являются для МЮ очень неудобным соперником!
Вайнах 06
15 Августа 2023 в 00:03
Ужасная игра
На Евро-Футболе:
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Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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