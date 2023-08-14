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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» выкупит игрока «Лидса»

14 Августа 2023 • 23:15 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
19.08 17:00

«Борнмут», представляющий Английскую премьер-лигу, усилится 24-летним полузащитником «Лидса» Тайлером Адамсом. Как сообщает Фабрицио Романо, «вишни» активировали пункт о выкупе футболиста за 23 млн евро – такой прописан у него в контракте.

Что касается самого игрока, то он настроен к продолжению карьеры в клубе АПЛ. В самом «Борнмуте» также оптимистично настроены к сделке.

Напомним, ранее сообщалось, что Адамс провалил свой медосмотр в лондонском «Челси». В минувшем сезоне «Лидс» вылетел из АПЛ и начал новый сезон в Чемпионшипе.
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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Борнмут Тайлер Адамс
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