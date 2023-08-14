«Борнмут» выкупит игрока «Лидса»

«Борнмут», представляющий Английскую премьер-лигу, усилится 24-летним полузащитником «Лидса» Тайлером Адамсом. Как сообщает Фабрицио Романо, «вишни» активировали пункт о выкупе футболиста за 23 млн евро – такой прописан у него в контракте.

Что касается самого игрока, то он настроен к продолжению карьеры в клубе АПЛ. В самом «Борнмуте» также оптимистично настроены к сделке.