«Борнмут» выкупит игрока «Лидса»

«Борнмут», представляющий Английскую премьер-лигу, усилится 24-летним полузащитником «Лидса» Тайлером Адамсом. Как сообщает Фабрицио Романо, «вишни» активировали пункт о выкупе футболиста за 23 млн евро – такой прописан у него в контракте.
Что касается самого игрока, то он настроен к продолжению карьеры в клубе АПЛ. В самом «Борнмуте» также оптимистично настроены к сделке.Напомним, ранее сообщалось, что Адамс провалил свой медосмотр в лондонском «Челси». В минувшем сезоне «Лидс» вылетел из АПЛ и начал новый сезон в Чемпионшипе.
Бан пользователя