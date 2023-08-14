Булыкин: «Севилья может доставить неприятности «Манчестер Сити»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч Суперкубка УЕФА, в котором в грядущий четверг сойдутся «Манчестер Сити» и «Севилья».

«Севилья» благодаря самоотдаче и опыту побед может доставить неприятности «Манчестер Сити». Но «Сити» — очень сильная команда, поэтому это не должно составить им больших трудностей. Ожидаю увидеть результативную игру. Счёт - 3:1 в пользу «Сити», - цитирует Булыкина Sport24.

Напомним, оба клуба уже стартовали в своих национальных чемпионатах в первом туре. «Горожане» разгромили новичка АПЛ «Бёрнли» в гостях – 3:0, а «Севилья» дома проиграла «Валенсии» - 1:2.