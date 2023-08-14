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«Лутон Таун» может подписать опытного нидерландского голкипера слухи

14 Августа 2023 • 21:22 Комментировать
Лутон Таун
0:0
Бёрнли
отменен

Новичок АПЛ «Лутон Таун» может усилить состав опытным 35-летним нидерландским голкипером Тимом Крулом, об этом сообщает британский Football Insider.

По информации источника, клуб Премьер-лиги уже ведёт предварительные переговоры с «Норвичем», которому Крул принадлежит. Контракт вратаря с «канарейками» действует до окончания стартовавшего сезона.

Отметим, что Крул выступает за «Норвич» уже на протяжении пяти лет. С 2006 по 2017 годы голкипер принадлежал другому клубу АПЛ – «Ньюкаслу».

Напомним, что «Лутон Таун» провально стартовал в АПЛ, уступив разгромно в гостях «Брайтону» - 1:4.

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Норвич Тим Крул Лутон Таун трансферы футбола - лето 2023
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