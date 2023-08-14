«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» огласили составы на первый матч сезона

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» менее чем через час выйдут на поле «Олд Траффорда» и последними в первом туре начнут для себя новый сезон. Оба клуба представили свои стартовые составы на игру.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Маунт, Фернандеш, Гарначо, Антони, Рэшфорд;
«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Аит-Нури, Лемина, Гомес, Сарабия, Нуньес, Нету, Кунья.Следить за ходом первого матча сезона в исполнении манкунианцев и «волков» можно в режиме текстовой онлайн-трансляции от портала LiveResult.ru.
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