«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» огласили составы на первый матч сезона

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» менее чем через час выйдут на поле «Олд Траффорда» и последними в первом туре начнут для себя новый сезон. Оба клуба представили свои стартовые составы на игру.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Маунт, Фернандеш, Гарначо, Антони, Рэшфорд;

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Аит-Нури, Лемина, Гомес, Сарабия, Нуньес, Нету, Кунья.