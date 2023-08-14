Кайседо высказался о переходе в «Челси»

Новичок «Челси Мойсес Кайседо высказался о переходе в стан столичного клуба.

«Я очень счастлив присоединиться к «Челси». Мне не пришлось долго думать, когда мне позвонили отсюда».

«Для меня быть здесь — это сбывшаяся мечта, и я не могу дождаться, когда выйду на поле в синей футболке», - приводит слова опорного полузащитника официальный сайт лондонской команды.

21-летний футболист подписал контракт по схеме «8+1». «Челси», по данным СМИ, заплатил «Брайтону» около 134 миллионов евро с учетом бонусов, тем самым этот переход стал самым дорогим в истории АПЛ.