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Нападающий «Арсенала» может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

14 Августа 2023 • 20:44 Комментировать

Форвард лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информирует Gazzetta dello Sport, в подписании игрока заинтересован «Тоттенхэм».

«Шпоры» рассматривают кандидатуру Балогуна в качестве замены Гарри Кейну, ушедшему в мюнхенскую «Баварию». «Канониры» готовы отпустить нападающего, если за него предложат 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний форвард выступал на правах аренды за «Реймс». Фоларин принял участие в 37 матчах чемпионата Франции, в которых забил 21 гол (шесть – с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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