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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойсес Кайседо стал игроком «Челси» - это самый дорогой трансфер в истории АПЛ официально

14 Августа 2023 • 20:43 Комментировать (2)

21-летний опорный полузащитник Мойсес Кайседо стал игроком лондонского «Челси», об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Сообщается, что «синие» заплатили «Брайтону» за игрока 133 миллиона евро с учетом бонусов, тем самым этот трансфер стал самым дорогим в истории Английской премьер-лиги.

Соглашение подписано до 30 июня 2031 года с опцией продления на один сезон при выполнении определенных условий.

Ранее самым дорогим переходом в это межсезонье был трансфер Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (116,6 млн евро).

На счету Кайседо 32 игры за национальную сборную Эквадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мойсес Кайседо
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Комментарии (2)
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Zenituwka
14 Августа 2023 в 21:02
За такие деньги он должен тащить команду как минимум как Роналдиньо в лучшие годы.
CELTIC FROST
14 Августа 2023 в 20:48
133 млн евро за эквадорского опорника... браво. Челси. давай еще.
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