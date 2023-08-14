21-летний опорный полузащитник Мойсес Кайседо стал игроком лондонского «Челси», об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Сообщается, что «синие» заплатили «Брайтону» за игрока 133 миллиона евро с учетом бонусов, тем самым этот трансфер стал самым дорогим в истории Английской премьер-лиги.

Соглашение подписано до 30 июня 2031 года с опцией продления на один сезон при выполнении определенных условий.

Ранее самым дорогим переходом в это межсезонье был трансфер Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (116,6 млн евро).

На счету Кайседо 32 игры за национальную сборную Эквадора.