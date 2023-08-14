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Тимбер повредил «кресты»

14 Августа 2023 • 19:47 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщает De Telegraf.

По информации источника, новичок «Арсенала» повредил крестообразную связку в матче первого тура Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (2:1). По этой причине нидерландский футболист не сможет помочь своей команде ближайшие несколько месяцев.

Напомним, 22-летний защитник перебрался в «Арсенал» из «Аякса» в текущее трансферное окно. В составе новой команды Тимбер появился на поле в двух матчах и получил одну желтую карточку.

Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Юррьен Тимбер
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
Комментарии (1)
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LMI
14 Августа 2023 в 20:19
Тут только можно матом написать, но забанят
Б...ь
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