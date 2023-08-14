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«Эвертон» арендовал вингера «Лидса» официально

14 Августа 2023 • 17:12 Комментировать
Астон Вилла
...
Эвертон
20.08 16:00

Ливерпульский «Эвертон» усилился 26-летним левым вингером «Лидса» Джеком Харрисоном. Игрок атаки перебрался в состав «ирисок» на правах годичной аренды, сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что Харрисон – уже четвёртый новичок «Эвертона» этим летом. Ранее клуб пополнили форварды Арно Данджума, Юссеф Шермити и защитник Эшли Янг.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка ливерпульцев в 22 млн евро. Контракт Харрисона с «Лидсом» действует ещё пять лет. На данный момент игрок проходит реабилитацию после небольшой травмы бедра.

Напомним, что «Эвертон» неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ – «ириски» уступили дома «Фулхэму» в крайне неярком матче - 0:1.

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