Ливерпульский «Эвертон» усилился 26-летним левым вингером «Лидса» Джеком Харрисоном. Игрок атаки перебрался в состав «ирисок» на правах годичной аренды, сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что Харрисон – уже четвёртый новичок «Эвертона» этим летом. Ранее клуб пополнили форварды Арно Данджума, Юссеф Шермити и защитник Эшли Янг.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка ливерпульцев в 22 млн евро. Контракт Харрисона с «Лидсом» действует ещё пять лет. На данный момент игрок проходит реабилитацию после небольшой травмы бедра.

Напомним, что «Эвертон» неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ – «ириски» уступили дома «Фулхэму» в крайне неярком матче - 0:1.