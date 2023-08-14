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Неймар был предложен «Челси», но в лондонском клубе отдали предпочтение своим игрокам

14 Августа 2023 • 16:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

Нападающий «ПСЖ» Неймар, который близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль», мог продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в начале июня нынешнего года «ПСЖ» предлагал «Челси» подписать звёздного бразильца, однако руководство лондонского клуба отказалось от этой сделки, отдав предпочтение своим футболистам, включая Михаила Мудрика, за которого прошлой зимой были уплачены большие деньги.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар провёл за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 60 миллионов евро.

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Челси ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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