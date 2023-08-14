Нападающий «Кристал Пэлас» Майкл Олисе в ближайшее время может стать новым футболистом лондонского «Челси».

Как стало известно Evening Standard, «синие» практически согласовали условия трудового соглашения с 21-летним нападающим. По данным источника, трансфер Олисе обойдется «Челси» в 52,2 млн евро. Ранее сообщалось, что лондонский клуб предлагал за игрока порядка 30 млн евро.

В прошлом сезоне Олисе принял участие в 40 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 2 гола и записал в свой актив 11 ассистов.

Напомним, в первом туре нового розыгрыша Английской премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1), а «Кристал Пэлас» одолел «Шеффилд Юнайтед» (1:0).