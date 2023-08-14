«Аль-Хиляль» сделает улучшенное предложение по Митровичу

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

По информации источника, в ближайшее время саудовский клуб сделает «Фулхэму» улучшенное предложение о покупке 28-летнего серба. Ранее сообщалось, что сумма трансфера Митровича оценивается примерно в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Митрович провёл за «Фулхэм» 28 матчей, в которых забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 28 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно о том, что в клубе «Аль-Хиляль» продолжит карьеру известный бразильский нападающий Неймар.