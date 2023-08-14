«Бешикташ» провёл переговоры с «Арсеналом» по возможному переходу Пепе

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе может продолжить карьеру в «Бешикташе». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, турецкий клуб провёл переговоры с «Арсеналом» по возможному трансферу 28-летнего ивуарийца. Отмечается, что «канониры» могут расторгнуть контракт со своим футболистом.

Напомним, Пепе перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из французского «Лилля» за 80 миллионов евро. В составе «канониров» футболист успел провести 112 матчей, забить в них 27 голов и отдать 21 результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 18 миллионов евро.