«Реал» заплатит за аренду Кепы 1 миллион евро

«Реал» заплатит «Челси» за аренду вратаря Кепы Аррисабалаги 1 миллион евро. Об этом сообщает журналист Мануэль Амор.

Ранее сообщалось, что 28-летний испанец перешёл в мадридский клуб на правах годичной аренды без опции возможного выкупа. В «Реале» Кепа должен будет заменить травмированного Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Кепа провёл в составе «Челси» 39 матчей, в которых пропустил 45 мячей и в 12 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 18 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Реал» проведёт 19 августа против «Альмерии». Начало этой встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.