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Несмотря на активность «Ливерпуля», «Челси» лидирует в гонке за Лавией

14 Августа 2023 • 15:05 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

«Челси» лидирует в борьбе за полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» согласовал переход Лавии за 70 миллионов евро, однако, как отмечает Кинселла, несмотря на такую активность мерсисайдцев, «Челси» продолжает оставаться лидером гонки за 19-летнего бельгийца.

В прошлом сезоне Лавия провёл за «Саутгемптон» 34 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 32 миллиона евро.   

Напомним, вчера, 13 августа, «Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью (1:1) в матче первого тура АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Саутгемптон трансферы футбола - лето 2023 Ромео Лавия
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