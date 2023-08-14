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Кайседо приехал на медосмотр в «Челси»

14 Августа 2023 • 14:35 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо приехал на медосмотр для завершения своего перехода в «Челси». Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 21-летний эквадорец подпишет с лондонским клубом восьмилетний контракт, а сумма трансфера составит 134 миллиона евро.

В прошлом сезоне Кайседо провёл за «Брайтон» 43 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 75 миллионов евро.

Напомним, вчера, 13 августа, «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче первого тура АПЛ. Свою следующую встречу в рамках чемпионата Англии «синие» проведут 20 августа против «Вест Хэма». Начало — в 18:30 по московскому времени.

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Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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