«Ливерпуль» близок к трансферу полузащитника за 70 миллионов евро

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия близок к переходу в «Ливерпуль», об этом рапортует издание The Guardian.

Как стало известно британским журналистам, мерсисайдский клуб договорился со «святыми» о трансфере 19-летнего футболиста. Сумма сделки составит 60 миллионов фунтов (70 миллионов евро). При этом «красным» еще предстоит договориться с самим футболистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Ромео также заинтересован лондонский «Челси».

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Лавия провел 29 поединков, в которых забил один гол и получил девять результативных передач.