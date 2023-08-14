Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага продолжит карьеру в чемпионате Испании. 28-летний футболист на правах аренды присоединился к мадридскому «Реалу».

Как сообщается на официальном сайте «королевского» клуба, стороны заключили арендное трудовое соглашение, которое рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Кепа подписан в качестве замены бельгийцу Тибо Куртуа, надолго выбывшему из строя из-за травмы крестообразных связок.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги вратарь провел 29 поединков, в которых пропустил 33 мяча. В восьми встречах Кепа отстоял на ноль.