Кепа прибыл в Мадрид для подписания контракта с «Реалом»

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага близок к трансферу в мадридский «Реал», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, вратарь прилетел в столицу Испании для подписания контракта с «королевским» клубом. Аррисабалага рассматривается в качестве замены Тибо Куртуа. Бельгиец выбыл на длительный срок из-за травмы крестообразных связок колена.

Кепа будет играть за мадридцев на правах аренды до конца сезона. Выкуп игрока не предусмотрен условиями сделки.

В прошлом сезоне Аррисабалага провел 39 матчей за «Челси», в которых пропустил 45 голов.