Защитник «Челси» Кукурелья может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Челси» Марку Кукурелье. Об этом сообщает журналист Люк Эдвардс.

По информации источника, «сороки» намерены арендовать 25-летнего испанца, однако в «Челси» хотят продать игрока.

Напомним, Кукурелья перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Брайтона» за 65,3 миллионов евро. В общей сложности в составе «синих» защитник успел провести 33 матча, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Действующий контракт Кукурельи с лондонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.