«Челси» не побеждает «Ливерпуль» шесть лет в АПЛ

В рамках стартового тура Английской премьер-лиги лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» принимал «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Аксель Дисаси и Луис Диас.

Стоит отметить, что последний раз «пенсионеры» побеждали мерсисайдцев в рамках АПЛ в сезоне-2017/2018. После этого лондонцы потерпели два поражения, а в остальных играх была зафиксирована ничья.

В следующем матче «Челси» на выезде встретится с «Вест Хэмом», а «Ливерпуль» на домашнем стадионе примет «Борнмут».