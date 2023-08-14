Дзаньоло выбрал между «Зенитом» и АПЛ

Итальянский хавбек Николо Дзаньоло, правами на которого владеет турецкий «Галатасарай», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник хочет перейти в бирмингемскую «Астон Виллу».

Английский клуб собирается оформить трансфер Дзаньоло до конца текущей недели. «Астон Вилла» планирует арендовать итальянца с правом выкупа.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к хавбеку со стороны петербургского «Зенита», однако игрока больше привлекает вариант продолжения карьеры в Англии.

В составе «Галатасарая» Дзаньоло провел 12 матчей, забил пять голов и отдал один результативный пас.