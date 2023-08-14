Тен Хаг: «Если Магуайр не уверен в себе, то ему лучше сменить команду»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном уходе из команды центрального защитника Гарри Магуйара. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны лондонского «Вест Хэма».

«Если Магуайр не уверен в себе, чтобы сажаться за «МЮ», то ему следует сменить команду», - передает слова нидерландского специалиста Sky Sports.

Магуайр выступает за манкунианский гранд с августа 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Гарри провел 16 матчей в АПЛ и получил четыре желтые карточки.