«Барселона» подписывает защитника «Манчестер Сити»

Португальский защитник Жоау Канселу близок к переходу из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». Об этом посредством социальных сетей рапортует инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, испанский чемпион готовится арендовать игрока с правом последующего выкупа. Переговоры между сторонами находятся на финишной прямой. Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес считает Канселу приоритетным вариантом для усиления позиции флангового защитника.

В прошлом сезоне Жоау выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Трансферная стоимость португальца оценивается в 50 миллионов евро.