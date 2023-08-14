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«Барселона» подписывает защитника «Манчестер Сити»

14 Августа 2023 • 10:05 Комментировать

Португальский защитник Жоау Канселу близок к переходу из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону». Об этом посредством социальных сетей рапортует инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, испанский чемпион готовится арендовать игрока с правом последующего выкупа. Переговоры между сторонами находятся на финишной прямой. Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес считает Канселу приоритетным вариантом для усиления позиции флангового защитника.

В прошлом сезоне Жоау выступал на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Трансферная стоимость португальца оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу
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