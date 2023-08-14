«Эвертон» усилится игроком «Лидса» Харрисоном

Нападающий «Лидса» Джек Харрисон продолжит карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист перейдёт в ливерпульский клуб на правах аренды.

В прошлом сезоне Харрисон провёл за «Лидс» 40 матчей, забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает английского вингера в 22 миллиона евро.

Напомним, в первом туре АПЛ «Эвертон» уступил «Фулхэму» (0:1). Свой следующий матч «ириски» проведут 20 августа против «Астон Виллы». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.