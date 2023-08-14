Клопп отреагировал на недовольство Салаха после замены в матче с «Челси»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недовольство нападающего команды Мохамеда Салаха после замены в поединке первого тура АПЛ против лондонского «Челси» (1:1).

«Я могу понять, почему Салах так отреагировал. Если бы он забил в этом матче, то установил бы новый рекорд по голам в стартовых турах АПЛ. Однако я не задумывался об этом во время замены. Команде всегда нужны новые силы. Это все, что я могу сказать по этому эпизоду», - приводит слова немецкого специалиста BBC Sport.

В рамках второго тура Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле примет «Борнмут». Матч состоится 19 августа.