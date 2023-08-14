Клопп оценил игру новичков «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре новичков команды в поединке первого тура чемпионата Англии против лондонского «Челси». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Макаллистер – хороший игрок. Все могли убедиться в этом во время нашего первого гола. Собослаи – настоящий зверь, он пробовал себя сразу на трех позициях. Новые футболисты дали нам большие возможностей в нападении. Это отличные парни, топовое усиление», - передает слова немецкого тренера BBC.

Следующий матч в Премьер-лиге «Ливерпуль» проведет против «Борнмута» на «Энфилде» 19 августа.