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Рой Кин - Салаху: «Просто сядь и заткнись»

14 Августа 2023 • 08:37 Комментировать

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на недовольство нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после замены в поединке первого тура Премьер-лиги с лондонским «Челси».

«Это нормально, когда у игрока такие эмоции во время матча. Но не стоит продолжать это на скамейке запасных. Просто сядь и заткнись. Нужно принять это. Можно расстроиться, но не нужно растягивать это. Я видел футболистов, которые лучше Мохамеда, и они нормально относились к подобному», - цитирует Кина таблоид Mirror.

Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась вничью со счетом 1:1. Салах был заменен на 77-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Рой Кин Мохамед Салах
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