Ширер высказался о переходе Кейна в «Баварию»

Легендарный английский нападающий Алан Ширер высказался о переходе форварда Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма» в мюнхенскую «Баварию».

«Карьера Гарри заслуживает трофеев и успеха. Я немного переживал, когда было непонятно, улетает он или нет. Рекорд по голам в АПЛ? Никто не знает, что будет дальше. Возможно, Кейн вернется через несколько лет и попытается превзойти мое достижение», - цитирует Ширера BBC Sport.

Напомним, что Алан является рекордсменом по голам в Английской премьер-лиге. На его счету 260 забитых мячей. Кейн, в свою очередь, забил 213 голов в местном чемпионате.